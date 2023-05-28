إغلاق مكاتب الاقتراع في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تركيا

أغلقت مكاتب الاقتراع في تركيا الأحد في الساعة 17,00 بالتوقيت المحلي (14,00 ت غ) بعدما دعي أكثر من ستين مليون ناخب الى الإدلاء بأصواتهم فيها لاختيار رئيسهم.



ويتوقع أن تصدر أولى النتائج مساء.