بعد فرز نحو نصف الأصوات... إردوغان يتصدر نتائج الانتخابات الرئاسية التركية

تصدر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الأحد نتائج الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية بعد فرز أكثر من 40 بالمئة من بطاقات الاقتراع، وفقاً لوكالة أنباء الأناضول الرسمية.



وحصل إردوغان الذي يتولى السلطة منذ عشرين عامًا، على 57,1 بالمئة من الأصوات حتى الآن، مقابل 42,9 بالمئة لمنافسه كمال كيليتشدار أوغلو، بحسب هذه النتائج الجزئية.