كييف تؤكد إسقاط 58 من 59 مسيّرة أطلقتها موسكو

أكدت أوكرانيا الأحد أن دفاعاتها الجوية أسقطت 58 من 59 طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها روسيا ليلا، خصوصا على العاصمة كييف.



وقالت هيئة الأركان الأوكرانية: "شنت روسيا الاتحادية هجوما آخر كبيرا على أراضي أوكرانيا عبر استخدام طائرات مسيرة هجومية إيرانية الصنع من طراز شاهد".



وأضافت: "بحسب معلومات محدثة، أسقطت دفاعاتنا 58 من 59 مسيرة".



وفي وقت سابق، أعلنت السلطات العسكرية الأوكرانية أنها أسقطت 52 مسيرة مفخخة من أصل 54.