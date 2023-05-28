الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
جبل لبنان
23
o
متن
24
o
كسروان
24
o
الشمال
23
o
الجنوب
23
o
البقاع
20
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
الأحد مع ماريو
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
جبل لبنان
23
o
متن
24
o
كسروان
24
o
الشمال
23
o
الجنوب
23
o
البقاع
20
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
نحو 40 قتيلا بمواجهات جديدة في شمال شرق الهند
أخبار دولية
2023-05-28 | 12:43
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
نحو 40 قتيلا بمواجهات جديدة في شمال شرق الهند
نحو 40 قتيلا بمواجهات جديدة في شمال شرق الهند
قُتل حوالى 40 مسلّحا مفترضا وشرطيان في أعمال عنف جديدة اندلعت في مانيبور في شمال شرق الهند، وفق ما أفاد مسؤول فرانس برس الأحد، مؤكدا تصريحات أدلى بها رئيس وزراء الولاية للإعلام المحلي.
وتشهد مانيبور توترا منذ اندلعت أعمال عنف ناجمة عن نزاعات عرقية هذا الشهر أسفرت عن مقتل 70 شخصا على الأقل ونزوح عشرات الآلاف.
وأفاد المسؤول الحكومي المحلي الذي طلب عدم كشف هويته بأن رئيس وزراء ولاية مانيبور ان. بيرن سينغ قال للصحافيين في وقت سابق الأحد إن قوات الأمن قتلت حوالى 40 "مسلحا" خلال اليومين الماضيين.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن سينغ قوله إن "الإرهابيين يستخدمون بنادق هجومية من طراز إم-16 وأيه كاي-47 وبنادق قناصة ضد المدنيين. قدموا إلى العديد من القرى لإحراق المنازل".
وأوضح سينغ "بدأنا القيام بتحرّك قوي جدا ضدّهم بمساعدة الجيش وقوات أمنية أخرى. تلقينا تقارير تفيد بمقتل حوالى 40 إرهابيا بإطلاق النار عليهم".
وأكد مصدر عسكري ازدياد الاضطرابات وقال إن أربعة أشخاص قتلوا في الساعات الـ24 الأخيرة.
وقال المصدر لفرانس برس طالبا عدم كشف هويته "قتل ثلاثة مجرمين مسلحين تم الرد عليهم بنيران انتقامية كانوا يحاولون إضرام النيران في منازل مهجورة وأطلقوا النار على قوات الأمن لدى محاولتها صدهم".
وتابع "قتل مجرم مسلح آخر في موريه وأصيب ثلاثة بينهم عنصرا أمن".
لطالما كانت ولايات شمال شرق الهند الواقعة بين بنغلادش والصين وبورما بؤرة توتر بين مختلف المجموعات العرقية.
واندلعت أعمال العنف في وقت سابق هذا الشهر في مانيبور بين مجموعة "ميتي" التي تمثل الأغلبية ويشكل الهندوس الجزء الأكبر من أفرادها الذين يقطنون في محيط عاصمة الولاية إمفال من جهة، وقبيلة "كوكي" المكوّنة من المسيحيين في شكل أساسي والتي تقطن التلال المحيطة.
وكانت الشرارة احتجاج مجموعة كوكي على احتمال منح ميتي حصصا من الوظائف الحكومية وغير ذلك من الامتيازات.
وأثار الأمر مخاوف لطالما راودت مجموعة كوكي من إمكان السماح لميتي بتملك أراض مخصصة حاليا للقبيلة وغيرها من المجموعات القبلية.
وانتشر آلاف الجنود لإعادة الأمن بينما فر حوالى 30 ألف شخص من منازلهم. كما انقطعت الإنترنت عن الهواتف المحمولة مدى أسابيع.
آخر الأخبار
أخبار دولية
قتلى
مواجهات
شمال شرق الهند
التالي
إقلاع أول طائرة ركاب صينية الصنع في رحلتها التجارية الأولى
توقيف أكثر من 1500 ناشط مناخي في هولندا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2023-05-27
مواجهات في شمال كوسوفو بين الشرطة وسكان صرب
أخبار دولية
2023-05-27
مواجهات في شمال كوسوفو بين الشرطة وسكان صرب
0
أخبار دولية
2023-05-24
أربعة قتلى بانفجار سيارة مفخخة عند نقطة تفتيش للشرطة في باكستان
أخبار دولية
2023-05-24
أربعة قتلى بانفجار سيارة مفخخة عند نقطة تفتيش للشرطة في باكستان
0
أخبار دولية
2023-05-23
ستة قتلى في هجوم إستهدف موقعًا لمجموعة طاقة مجرية في باكستان
أخبار دولية
2023-05-23
ستة قتلى في هجوم إستهدف موقعًا لمجموعة طاقة مجرية في باكستان
0
آخر الأخبار
2023-05-22
احصاءات غرفة التحكم المروري: ثلاثة قتلى وستة عشر جريحا في ثلاثة عشر حادث سير الساعات الـ24 الماضية
آخر الأخبار
2023-05-22
احصاءات غرفة التحكم المروري: ثلاثة قتلى وستة عشر جريحا في ثلاثة عشر حادث سير الساعات الـ24 الماضية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
15:30
ماكرون "يهنئ" إردوغان بإعادة انتخابه ويلفت الى "التحديات" المشتركة
أخبار دولية
15:30
ماكرون "يهنئ" إردوغان بإعادة انتخابه ويلفت الى "التحديات" المشتركة
0
أخبار دولية
15:00
بوتين يهنئ إردوغان ويعتبر إعادة انتخابه "دليلا واضحا" على دعم الأتراك له
أخبار دولية
15:00
بوتين يهنئ إردوغان ويعتبر إعادة انتخابه "دليلا واضحا" على دعم الأتراك له
0
أخبار دولية
14:59
كيليتشدار أوغلو يبدي "حزنه في مواجهة الصعوبات التي تنتظر" تركيا
أخبار دولية
14:59
كيليتشدار أوغلو يبدي "حزنه في مواجهة الصعوبات التي تنتظر" تركيا
0
أخبار دولية
13:30
إردوغان يعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية في تركيا
أخبار دولية
13:30
إردوغان يعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية في تركيا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
2023-05-25
إنجاز يتحقق للمرة الأولى... مصاب بشلل نصفي يستعيد تحكّمه الطبيعي بالمشي!
علوم وتكنولوجيا
2023-05-25
إنجاز يتحقق للمرة الأولى... مصاب بشلل نصفي يستعيد تحكّمه الطبيعي بالمشي!
0
فنّ
2023-05-25
ماريتا الحلاني في حفل توديع العزوبيّة.. "ودّعي لقب آنسة" (صور)
فنّ
2023-05-25
ماريتا الحلاني في حفل توديع العزوبيّة.. "ودّعي لقب آنسة" (صور)
0
فنّ
2023-05-27
داليدا خليل مع اختها ساندي... هل تفوقها جمالاً؟ (صور)
فنّ
2023-05-27
داليدا خليل مع اختها ساندي... هل تفوقها جمالاً؟ (صور)
0
مقدمة نشرة الاخبار
2023-05-27
التوافق المسيحي الثلاثي يرفع حظوظ أزعور الرئاسية
مقدمة نشرة الاخبار
2023-05-27
التوافق المسيحي الثلاثي يرفع حظوظ أزعور الرئاسية
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:12
متحف سرسق يُكمل نفض الغبار التي خلفها إنفجار مرفأ بيروت عليه
تقارير نشرة الاخبار
14:12
متحف سرسق يُكمل نفض الغبار التي خلفها إنفجار مرفأ بيروت عليه
0
تقارير نشرة الاخبار
14:06
٤ أطباء جدد إلى مجلس نقابة الاطباء
تقارير نشرة الاخبار
14:06
٤ أطباء جدد إلى مجلس نقابة الاطباء
0
تقارير نشرة الاخبار
14:03
دورة ودية لتحفيز السيدات على الانخراط في عالم الروغبي يونيون
تقارير نشرة الاخبار
14:03
دورة ودية لتحفيز السيدات على الانخراط في عالم الروغبي يونيون
0
أخبار لبنان
14:00
اليوم الأخير ضمن مهرجان بيروت للرياضة.. اليكم التفاصيل
أخبار لبنان
14:00
اليوم الأخير ضمن مهرجان بيروت للرياضة.. اليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
المباراة النهائية بين سبيد بول شكا والانوار توقفت ضمن نهائي بطولة لبنان لكرة الطائرة
تقارير نشرة الاخبار
13:58
المباراة النهائية بين سبيد بول شكا والانوار توقفت ضمن نهائي بطولة لبنان لكرة الطائرة
0
أخبار لبنان
13:53
لبنان يسير نحو مؤتمر بروسكيل حول النزوح.. من دون ملف متماسك
أخبار لبنان
13:53
لبنان يسير نحو مؤتمر بروسكيل حول النزوح.. من دون ملف متماسك
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
كنز في أنفاق وسط بيروت اكتشفه سارقون... والدولة نائمة!
تقارير نشرة الاخبار
13:15
كنز في أنفاق وسط بيروت اكتشفه سارقون... والدولة نائمة!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:07
سلطان عُمان في طهران... فهل تنجح عُمان التي تميزت بالوساطات التي قادتها في فكفكة العقد؟
تقارير نشرة الاخبار
13:07
سلطان عُمان في طهران... فهل تنجح عُمان التي تميزت بالوساطات التي قادتها في فكفكة العقد؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:06
اقلاع أول طائرة صينية الصنع... هل تنافس بوينغ وإيرباص؟
تقارير نشرة الاخبار
13:06
اقلاع أول طائرة صينية الصنع... هل تنافس بوينغ وإيرباص؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
صحف اليوم
00:42
بري لأزعور: روح شوف طريقك (الجريدة)
صحف اليوم
00:42
بري لأزعور: روح شوف طريقك (الجريدة)
2
حال الطقس
01:37
انخفاض بدرجات الحرارة وأمطار بانتظارنا
حال الطقس
01:37
انخفاض بدرجات الحرارة وأمطار بانتظارنا
3
فنّ
03:45
سيلين ديون تلغي حفلاتها... ما السبب؟
فنّ
03:45
سيلين ديون تلغي حفلاتها... ما السبب؟
4
أمن وقضاء
10:28
كبّل شقيقه واحتجزه في إحدى الخيم لمدّة 20 يوما... وفصيلة رياق تكشف حقيقة الأمر وتوقف المُرتكب
أمن وقضاء
10:28
كبّل شقيقه واحتجزه في إحدى الخيم لمدّة 20 يوما... وفصيلة رياق تكشف حقيقة الأمر وتوقف المُرتكب
5
أخبار دولية
13:30
إردوغان يعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية في تركيا
أخبار دولية
13:30
إردوغان يعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية في تركيا
6
خبر كاذب
23:46
ما حقيقة فيديو انتشر يظهر امرأة تقوم بتعذيب طفلة؟
خبر كاذب
23:46
ما حقيقة فيديو انتشر يظهر امرأة تقوم بتعذيب طفلة؟
7
أخبار لبنان
03:56
قبيل زيارته فرنسا الراعي يتوجّه إلى الفاتيكان ... ماذا في جعبته؟
أخبار لبنان
03:56
قبيل زيارته فرنسا الراعي يتوجّه إلى الفاتيكان ... ماذا في جعبته؟
8
صحف اليوم
00:35
كنعان على لائحة الراعي ... إلى فرنسا (الانباء)
صحف اليوم
00:35
كنعان على لائحة الراعي ... إلى فرنسا (الانباء)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More