نحو 40 قتيلا بمواجهات جديدة في شمال شرق الهند

نحو 40 قتيلا بمواجهات جديدة في شمال شرق الهند



قُتل حوالى 40 مسلّحا مفترضا وشرطيان في أعمال عنف جديدة اندلعت في مانيبور في شمال شرق الهند، وفق ما أفاد مسؤول فرانس برس الأحد، مؤكدا تصريحات أدلى بها رئيس وزراء الولاية للإعلام المحلي.



وتشهد مانيبور توترا منذ اندلعت أعمال عنف ناجمة عن نزاعات عرقية هذا الشهر أسفرت عن مقتل 70 شخصا على الأقل ونزوح عشرات الآلاف.



وأفاد المسؤول الحكومي المحلي الذي طلب عدم كشف هويته بأن رئيس وزراء ولاية مانيبور ان. بيرن سينغ قال للصحافيين في وقت سابق الأحد إن قوات الأمن قتلت حوالى 40 "مسلحا" خلال اليومين الماضيين.



ونقلت وسائل إعلام محلية عن سينغ قوله إن "الإرهابيين يستخدمون بنادق هجومية من طراز إم-16 وأيه كاي-47 وبنادق قناصة ضد المدنيين. قدموا إلى العديد من القرى لإحراق المنازل".



وأوضح سينغ "بدأنا القيام بتحرّك قوي جدا ضدّهم بمساعدة الجيش وقوات أمنية أخرى. تلقينا تقارير تفيد بمقتل حوالى 40 إرهابيا بإطلاق النار عليهم".



وأكد مصدر عسكري ازدياد الاضطرابات وقال إن أربعة أشخاص قتلوا في الساعات الـ24 الأخيرة.



وقال المصدر لفرانس برس طالبا عدم كشف هويته "قتل ثلاثة مجرمين مسلحين تم الرد عليهم بنيران انتقامية كانوا يحاولون إضرام النيران في منازل مهجورة وأطلقوا النار على قوات الأمن لدى محاولتها صدهم".



وتابع "قتل مجرم مسلح آخر في موريه وأصيب ثلاثة بينهم عنصرا أمن".



لطالما كانت ولايات شمال شرق الهند الواقعة بين بنغلادش والصين وبورما بؤرة توتر بين مختلف المجموعات العرقية.



واندلعت أعمال العنف في وقت سابق هذا الشهر في مانيبور بين مجموعة "ميتي" التي تمثل الأغلبية ويشكل الهندوس الجزء الأكبر من أفرادها الذين يقطنون في محيط عاصمة الولاية إمفال من جهة، وقبيلة "كوكي" المكوّنة من المسيحيين في شكل أساسي والتي تقطن التلال المحيطة.



وكانت الشرارة احتجاج مجموعة كوكي على احتمال منح ميتي حصصا من الوظائف الحكومية وغير ذلك من الامتيازات.



وأثار الأمر مخاوف لطالما راودت مجموعة كوكي من إمكان السماح لميتي بتملك أراض مخصصة حاليا للقبيلة وغيرها من المجموعات القبلية.



وانتشر آلاف الجنود لإعادة الأمن بينما فر حوالى 30 ألف شخص من منازلهم. كما انقطعت الإنترنت عن الهواتف المحمولة مدى أسابيع.





