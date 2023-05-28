إردوغان يعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية في تركيا

إردوغان: سنفي بكل الوعود التي قطعناها للشعب

أعلن رجب طيب إردوغان الأحد فوزه في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تركيا.



وقال من على سطح حافلة متوقفة أمام مقر إقامته في اسطنبول وسط حشد من أنصاره: "عهدت إلينا أمتنا مسؤولية حكم البلاد للسنوات الخمس المقبلة".



وأضاف إردوغان الذي يحكم تركيا منذ عشرين عاما: "سنفي بكل الوعود التي قطعناها للشعب"، مؤكدا أن "كل عملية انتخابية هي نهضة".



وأشار الى أن "هذه الانتخابات أظهرت ألا أحد يستطيع أن يهاجم مكتسبات هذه الأمة".



وذكرت وكالة أنباء الاناضول الرسمية أن إردوغان حصد 52,1 في المئة من الأصوات مقابل 47,9 في المئة لخصمه كمال كيليتشدار أوغلو بعد فرز نحو 99 في المئة من بطاقات الاقتراع.