كيليتشدار أوغلو يبدي "حزنه في مواجهة الصعوبات التي تنتظر" تركيا

أعرب زعيم المعارضة التركية عن "حزنه" على مستقبل البلد بعد إعلان رجب طيب إردوغان فوزه في الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية.



وقال زعيم المعارضة العلمانية كمال كيليتشدار أوغلو في أول تصريح له بعد الانتخابات: "إنني حزين للغاية في مواجهة الصعوبات التي تنتظر البلد"، من دون أن يعترف رسميا بالهزيمة.