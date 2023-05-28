بوتين يهنئ إردوغان ويعتبر إعادة انتخابه "دليلا واضحا" على دعم الأتراك له

هنّأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأحد، الزعيم التركي رجب طيب إردوغان بفوزه في الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية.



وقال بوتين: "فوزكم في هذه الانتخابات هو النتيجة المنطقية لعملكم المتفاني بصفتكم رئيسا للجمهورية التركية، وهو دليل واضح على دعم الشعب التركي لجهودكم في تعزيز سيادة الدولة واتباع سياسة خارجية مستقلة"، وفق بيان نشره موقع الرئاسة الروسية.