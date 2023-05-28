ماكرون "يهنئ" إردوغان بإعادة انتخابه ويلفت الى "التحديات" المشتركة

ماكرون "يهنئ" إردوغان بإعادة انتخابه ويلفت الى "التحديات" المشتركة



هنّأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رجب طيب إردوغان بإعادة انتخابه رئيسا لتركيا الأحد، معتبرا أن "لدى فرنسا وتركيا تحديات هائلة تخوضانها معا".



وبين هذه التحديات، أشار ماكرون عبر تويتر إلى "عودة السلام في أوروبا ومستقبل تحالفنا الأوروبي الأطلسي والبحر المتوسط"، مضيفا "مع الرئيس إردوغان الذي أهنئه سنواصل المضي قدما".