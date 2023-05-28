زيلينسكي يهنئ إردوغان ويأمل "تعزيز" العلاقات بين أوكرانيا وتركيا

زيلينسكي يهنئ إردوغان ويأمل "تعزيز" العلاقات بين أوكرانيا وتركيا



هنّأ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رجب طيب إردوغان بإعادة انتخابه رئيسا لتركيا، معربا عن أمله في "تعزيز" العلاقات بين البلدين و"التعاون من أجل أمن واستقرار" أوروبا.



وقال زيلينسكي عبر تويتر "نأمل في مزيد من تعزيز الشراكة الاستراتيجية لصالح بلدينا وكذلك تعزيز تعاوننا من أجل أمن واستقرار أوروبا".