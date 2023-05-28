لجنة الانتخابات التركية تعلن فوز إردوغان في الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية

أعيد انتخاب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، بحسب ما أعلنت اللجنة التركية للانتخابات.ونقلت وكالة انباء الأناضول الرسمية عن رئيس اللجنة أحمد ينر قوله "بناء على النتائج الأولية، تبيّن أن السيد رجب طيب إردوغان قد أعيد انتخابه رئيسًا للجمهورية". ومن المتوقع الإعلان عن النتائج الرسمية النهائية مطلع الأسبوع.