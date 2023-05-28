شولتس يهنئ إردوغان بفوزه في الانتخابات الرئاسية

هنّأ المستشار الألماني أولاف شولتس الزعيم التركي رجب طيب إردوغان بفوزه في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية الأحد، مشيدا بعلاقة البلدين بوصفهما "شريكين وحليفين مقربين".وقال شولتس عبر تويتر "أبارك للرئيس إردوغان. نريد معا أن ندفع أجندتنا المشتركة بزخم جديد".