الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي يهنئان إردوغان بإعادة انتخابه

هنأ رئيسا المفوضية والمجلس الأوروبيين والأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مساء الأحد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على إعادة انتخابه.وأعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال عبر تويتر عن رغبتهما في "مواصلة تطوير العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا". من جانبه، قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ في تغريدة "أتطلع إلى مواصلة عملنا والتحضير لقمة الناتو في فيلنيوس في تموز".