إردوغان يدعو الأتراك إلى "الوحدة والتضامن" بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية

دعا الرئيس التركي رجب طيب اردوغان إلى "الوحدة والتضامن" بعد فوزه بفارق ضئيل في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية التي مددت حكمه المستمر منذ عقدين حتى العام 2028.وخاطب اردوغان مؤيديه الذين احتشدوا أمام القصر الرئاسي قائلا "سنترك الخلافات السياسية جانبا وندعو إلى الوحدة والتضامن"، مؤكدا "ندعو إلى ذلك من كل قلبنا".