كييف تتعرض مجددا لهجوم بمسيرات وصواريخ

تعرضت كييف مجددا ليل الأحد الاثنين لهجوم بمسيرات متفجرة وصواريخ على ما ذكرت السلطات العسكرية بعد أقل من 24 ساعة على استهدافها بأوسع هجوم بطائرات من دون طيار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.وقالت الإدارة العسكرية والمدنية لمدينة كييف عبر تلغرام "رصدنا أكثر من 40 هدفا جويا وقد دمرتها دفعاتنا الجوية. لقد صُدت الهجمات على كييف".وشن الهجوم وهو الخامس عشر الذي يستهدف العاصمة الأوكرانية منذ مطلع أيار، بواسطة صواريخ كروز أطلقت من قاذفات استراتيجية "تو-95ام اس" ومسيرات متفجرة على ما أوضح المصدر نفسهوأكد "من خلال هذه العمليات المتواصلة، يسعى العدو إلى إبقاء السكان المدنيين في حالة من التوتر النفسي العميق".وتضرر سطح مبنى بسقوط حطام على ما أضاف المصدر نفسه. وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو "لم يسقط أي قتلى أو جرحى".ليل السبت الأحد قتل شخصان وأصيب ثلاثة بجروح في ما وصفته السلطات الأوكرانية بأنه "أكبر هجوم بالمسيرات" يستهدف كييف منذ بدء الغزو الروسي في شباط 2022. وقالت هيئة الأركان الأوكرانية إنها اسقطت 58 من أصل 59 من هذه المسيرات وهي من طراز شاهد إيرانية الصنع التي أطلقت باتجاه كييف.