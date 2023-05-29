الأمين العام للأمم المتحدة يهنىء اردوغان بإعادة انتخابه رئيسا لتركيا

غوتيريش يهنىء اردوغان بإعادة انتخابه رئيسا لتركيا

هنأ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على إعادة انتخابه رئيسا لتركيا، وفق ما أفاد ستيفان دوجاريك المتحدث باسمه في بيان.



وقال دوجاريك إن الأمين العام "يتطلع لمزيد من تعزيز التعاون بين تركيا والأمم المتحدة".