بايدن: الاتفاق حول رفع سقف الدين جاهز لطرحه على الكونغرس

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الأحد أن اتفاقا نهائيا بين الحزبين الديموقراطي والجمهوري لرفع سقف الدين الأميركي بات جاهزا لطرحه على الكونغرس، وحضّ "المجلسين على تمرير هذا الاتفاق".وقال بايدن في كلمة قصيرة أمام وسائل الإعلام في البيت الأبيض "أعتقد أنها خطوة مهمة جدا إلى الأمام"، مضيفا أن الاتفاق "يزيل التهديد بحدوث تعثّر كارثي".