الجيش الأوكراني يعلن إسقاط 37 صاروخًا و29 مسيّرة روسية ليلًا

اعترضت أوكرانيا 37 صاروخ كروز و29 مسيّرة روسية في هجوم ليلي جديد شنّته موسكو، على ما أعلن القائد العام للجيش الأوكراني فاليري زالوجني.



وقال زالوجني عبر تلغرام: "الليلة الماضية، هاجم المحتلون مواقع عسكرية ومواقع منشآت حيوية في أوكرانيا" بإطلاق "ما يصل إلى 40 صاروخ كروز" من طائرات فوق بحر قزوين وأُسقطت 37 من هذه الصواريخ، "وحوالى 35 مسيّرة" من الشمال والجنوب أُسقط 29 منها.