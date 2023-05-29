ضربة روسية تصيب منشأة عسكرية في غرب أوكرانيا

أصابت ضربة روسية منشأة عسكرية في غرب أوكرانيا ليلا، على ما أعلنت إدارة منطقة خميلنيتسكي الاثنين في تصريح علني نادر الحصول حول قصف أهداف عسكرية.



وقالت الإدارة المحلية على تلغرام: "ضربت القوات الروسية مواقع عدة منها موقع عسكري في منطقة خميلنيتسكي". وتحدثت عن "حرائق في مستودعات وقود" وإصابة 5 طائرات، من دون الخوض في مزيد من التفاصيل.