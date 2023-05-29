أبو الغيط يستقبل المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين... واللقاء تناول أوضاع اللاجئين السوريين في مختلف الدول العربية

استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم في مقر الأمانة العامة، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، حيث تناول اللقاء آخر المُستجدات الخاصة بقضايا اللاجئين في الدول العربية.



وقال جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام ان أبو الغيط استمع باهتمام لعرض قدمه المفوض العام لاوضاع اللاجئين في المنطقة العربية وبشكل خاص السودانيين الذين هجروا السودان عقب اندلاع المواجهات المسلحة. وأوضح المتحدث أن اللقاء تطرق الي زيارة المفوض العام للحدود المصرية السودانية ومعبر قسطل الذي يُمثل البوابة الرئيسية لعبور اللاجئين السودانيين إلى مصر، وما شهده من تعاون من السلطات المصرية في التعامل مع تدفقات اللاجئين السودانيين الذين تجاوز عددهم ١٦٠ ألفاً منذ اندلاع النزاع المُسلح في السودان في منتصف شهر نيسان الماضي.



وأوضح أبو الغيط خلال اللقاء أهمية دعم المفوضية للدول التي تقوم باستقبال اللاجئين، لا سيما مع عدم وضوح الموقف في السودان، مؤكداً أن وقف إطلاق نارٍ مُستدام يُمثل الخطوة الأولى الضرورية لوقف معاناة المدنيين، وتمكين المنظمات الإغاثية من التعامل على نحو أكثر نجاعة مع أوضاع اللاجئين.



وأشار المتحدث الرسمي إلى أن اللقاء تناول كذلك أوضاع اللاجئين السوريين في مختلف الدول العربية وبشكل خاص في دولتي لبنان والأردن اللتين تحملتا العبء الاكبر للنزوح السوري في المنطقة العربية، وضرورة العمل بجدية لتفعيل مسار يضمن عودتهم الطوعية والكريمة إلى بلادهم وذلك بالتعاون مع الحكومة السورية علي نحو ما تضمنه القرار الصادر عن القمة العربية الأخيرة في جدة، كاشفا أن الأمين العام للجامعة شدّد على الأهمية الكبيرة لدور مفوضية اللاجئين في هذا الخصوص.