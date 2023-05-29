انفجارات تهز كييف...

سمع مراسلو وكالة فرانس برس صباح الاثنين، 10 انفجارات على الأقل في العاصمة الأوكرانية كييف بعدما اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية مجددا صواريخ ومسيرات روسية ليلا.



وتحدث رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو عن انفجارات "في أحياء في وسط" المدينة، وهو أمر نادر الحصول خلال النهار، داعيا السكان إلى "البقاء في الملاجئ".



من جهتها، أكدت الإدارة العسكرية في كييف "تفعيل أنظمة الدفاع الجوي".