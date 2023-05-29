الصين تهنّئ إردوغان على إعادة انتخابه

المتحدثة باسم وزارة الخارجية: بكين تولي أهمية بالغة لعلاقاتها مع تركيا

هنّأت الصين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على إعادة انتخابه بعدما فاز في الدورة الثانية من الاقتراع الرئاسي لتمديد حكمه المستمر منذ عقدين.



وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماو نينغ أن "الصين تعرب عن تهانيها للرئيس إردوغان على إعادة انتخابه".



وأضافت: "ندعم تركيا في سلوك مسار تنمية يناسب ظروفها الوطنية ونأمل أن تواصل تركيا تحقيق إنجازات جديدة باتّجاه تطويرها في عهد الرئيس إردوغان".



وأكدت ماو أن بكين "تولي أهمية بالغة لعلاقاتها مع تركيا".



وقالت: "في السنوات الأخيرة، بتوجيه من الرئيسين، بدأ البلدان تحقيق تعاون مثمر في مجالات عدة، ما يصب في مصلحة شعبينا".



وأضافت ماو أن "الصين مستعدة للتعاون مع تركيا للدفع قدما بتعاوننا الاستراتيجي إلى مستويات جديدة".