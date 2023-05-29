شنغهاي تسجّل أكثر أيام شهر أيار حرا منذ 100 عام

سجّلت شنغهاي اليوم، أكثر أيام شهر أيار حرا منذ 100 عام، على ما أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية في المدينة.



وجاء في منشور على الحساب الرسمي لكصلحة الأرصاد الجوية في منصة "ويبو" الاجتماعية: "الساعة 13,09، بلغت درجة الحرارة في محطة تشوجياهوي 36,1 درجة مئوية، محطمة رقما قياسيا يعود إلى 100 عام لأعلى درجة حرارة في أيار".