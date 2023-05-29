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رئيس الوزراء الإسباني يعلن انتخابات تشريعية مبكرة في 23 تموز
أخبار دولية
2023-05-29 | 05:37
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رئيس الوزراء الإسباني يعلن انتخابات تشريعية مبكرة في 23 تموز
أعلن رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز الاثنين إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 23 تموز في إسبانيا، غداة هزيمة واضحة مُني بها اليسار أمام المحافظين في استحقاق محلي ومناطقي.
وفي كلمة بثها التلفزيون، قال سانشيز إنه أبلغ الملك فيليبي السادس، "بقراره (...) حل البرلمان والشروع في الدعوة إلى انتخابات عامة" تُجرى "الأحد في 23 تموز".
أخبار دولية
بيدرو سانشيز
انتخابات تشريعية
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