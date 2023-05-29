أوكرانيا تعلن إسقاط 11 صاروخ إسكندر أطلقتها روسيا

أسقط الجيش الأوكراني 11 صاروخ إسكندر أطلقتها روسيا صباح الإثنين، حسبما أعلن القائد العام للجيش الأوكراني فاليري زالوجني في بيان.وقال زالوجني على تلغرام: "أُطلق ما مجموعه 11 صاروخًا من طراز إسكندر-إم وإسكندر-ك من الشمال على مدينة كييف ومنطقتها"، مضيفًا: "دمر الدفاع الجوي كل الأهداف".