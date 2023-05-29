السعودية تعدم بحرينيين دينا بـ"الانضمام لخلية إرهابية"

أعلنت الرياض الإثنين، إعدام بحرينيين دينا بـ"الانضمام إلى خلية إرهابية" قالت إنها تهدف إلى "زعزعة أمن" السعودية والبحرين، ما يرفع إلى تسعة عدد الإعدامات في المملكة على خلفية تهم مرتبطة بالارهاب منذ بداية الشهر الحالي.



وأوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) نقلا عن وزارة الداخلية أنّ "جعفر محمد سلطان وصادق مجيد إبراهيم ثامر - بحرينيي الجنسية - أقدما على الانضمام إلى خلية إرهابية، يتزعمها مطلوب أمني لدى مملكة البحرين، تابعة لكيان إرهابي".



وقالت إنهما تلقيا "التدريب في معسكرات تابعة لجهات إرهابية تهدف إلى زعزعة أمن المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، وإشاعة الفوضى فيهما، والتواصل مع إرهابيين داخل السعودية، ودعمهم للقيام بأعمال إرهابية، وتهريب مواد وكبسولات تستخدم في التفجير إلى السعودية".



وأكدت أنها نفذت حكم الإعدام صباح الإثنين في المنطقة الشرقية ذات الغالبية الشيعية التي شهدت في السابق اضطرابات.