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وزارة الدفاع الروسية تعلن قصف "مطارات" في أوكرانيا و"تدمير" كل أهدافها

أخبار دولية
2023-05-29 | 08:06
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وزارة الدفاع الروسية تعلن قصف &quot;مطارات&quot; في أوكرانيا و&quot;تدمير&quot; كل أهدافها
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وزارة الدفاع الروسية تعلن قصف "مطارات" في أوكرانيا و"تدمير" كل أهدافها

وزارة الدفاع الروسية تعلن قصف "مطارات" في أوكرانيا و"تدمير" كل أهدافها

أكدت وزارة الدفاع الروسية الإثنين أنها قصفت ليلًا "مطارات" في أوكرانيا و"دمرت" كل أهدافها، بعد ساعات من إعلان كييف أن هجومًا روسيًا أصاب موقعًا عسكريًا بغرب البلد.
     
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "دمرت كل الأهداف المحددة"، دون أن تحدد مواقع الضربات". 

وأضافت: "أُصيبت مواقع قيادة ومراكز رادار ومعدات طيران ومنشآت مستخدمة لتخزين أسلحة وذخائر القوات المسلحة الأوكرانية".

أخبار دولية

وزارة الدفاع الروسية

أوكرانيا

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