البرلمان الأوكراني يقر مشروع عقوبات ضد إيران

اقر النواب الأوكرانيون الإثنين مشروع عقوبات على إيران، المتهمة بتزويد موسكو أسلحة تستخدمها في غزوها لأوكرانيا، الأمر الذي يكرس القطيعة بين كييف والجمهورية الإسلامية.





وقال البرلمان الأوكراني على موقعه إن "هذا القرار يوائم بين العقوبات الأوكرانية وما يقوم به مجمل العالم المتحضر على طريق العزل الكامل لإيران".

