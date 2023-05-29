المستشار الألماني يدعو إردوغان الى برلين

اعلن المستشار الالماني الاثنين أنه دعا الرئيس التركي الذي اعيد انتخابه رجب طيب إردوغان الى برلين خلال مكالمة هاتفية، وذلك بهدف إعطاء "زخم جديد" للتعاون بين البلدين.





وقال المتحدث باسم أولاف شولتس في بيان ان المانيا وتركيا، العضوين في حلف شمال الاطلسي، تريدان "منح التعاون بين الحكومتين زخما جديدا" و"التفاهم حول أولويات مشتركة"، موضحا أنه بناء على ذلك "تمت دعوة إردوغان لزيارة برلين" من دون أن يعلن موعدا محددا.