بولندا تفرض عقوبات على 365 بيلاروسيا وتغلق المعبر الحدودي المشترك للشاحنات

أعلنت وزارة الداخلية البولندية فرض عقوبات جديدة بحق 365 بيلاروسيا بينهم 159 نائبا واغلاق المعبر الحدودي الوحيد مع هذا البلد للشاحنات المسجلة في بيلاروس وروسيا.وفقًا لمرسوم وزاري نُشر الإثنين سيتم "اغلاق المعبر الوحيد بين الحدود البولندية والبيلاروسية في كوكوريكي إلى أجل غير مسمى اعتبارا من الاول من حزيران".وبين الرعايا البيلاروسيين الذين فرضت بولندا عقوبات عليهم عشرات القضاة والمسؤولين المحليين والرياضيين والصحافيين المؤيدين لمينسك.وقالت الوزارة إنه سيتم منعهم من دخول بولندا وفضاء شنغن وتجميد أصولهم.وجاء في بيان رسمي أن "هؤلاء الأشخاص روّجوا للنظام البيلاروسي وشاركوا في إضفاء الشرعية ودعم السياسة القمعية لسلطات مينسك".ووفقًا للوزارة فإن هذا القرار يأتي ردًا على "الإبقاء على الحكم الصارم في قضية أندريه بوكزوبوت" الصحافي البولندي البيلاروسي الذي حُكم عليه بالسجن ثماني سنوات لانتقاده نظام الرئيس ألكسندر لوكاشنكو.الجمعة رفضت محكمة بيلاروسية الطعن الذي قدمه وثبتت الحكم.كما فرضت وارسو عقوبات على "المسؤولين عن تنظيم الهجرة غير الشرعية إلى بولندا ودول البلطيق" بحسب البيان.وتتهم بولندا بيلاروس، الحليف الرئيسي لروسيا، بتنظيم تدفق المهاجرين إلى اراضيها وأقامت جدارا فولاذيا على طول الحدود لردع عمليات العبور غير النظامية.