رئيس أوغندا يصادق على قانون مناهض لمثليي الجنس مثير للجدل

صادق الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني على قانون مثير للجدل مناهض لمثليي الجنس والمتحولين جنسيا ينص على فرض عقوبات شديدة على العلاقات المثلية أو "الترويج" للمثلية، ما أثار موجة واسعة من ردود الفعل المنددة.





وأعلنت الرئاسة الأوغندية على حسابها على تويتر الاثنين أن "الرئيس وقع على مشروع القانون المناهض لمثلية الجنس للعام 2023. أصبح الآن قانون مكافحة مثلية الجنس للعام 2023".