تمديد الهدنة في السودان لخمسة أيام

اعلنت السعودية والولايات المتحدة الاثنين في بيان مشترك التمديد خمسة ايام لهدنة في السودان بدأت نظريا قبل اسبوع ولكن لم يتم الالتزام بها على الارض، وذلك "للسماح ببذل جهود انسانية اضافية".





ومنذ 15 نيسان، أسفر النزاع بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، عن مقتل المئات ونزوح 1,4 مليون شخص داخليا ولجوء نحو 350 ألفا آخرين إلى دول الجوار.