هيومن رايتس ووتش تحذّر من قمع للاحتجاجات في الكونغو الديموقراطية بتشجيع من السلطات

حذّرت منظمة هيومن رايتس ووتش الإثنين من تشجيع لقمع الاحتجاجات في جمهورية الكونغو الديموقراطية، وذلك بعدما أشاد رئيس البلاد بقائد للشرطة أشرف مؤخرا على قمع تظاهرة.





وشهدت العاصمة كينشاسا في العشرين من أيار تجمّعا لمحتجّين ضد غلاء المعيشة وضد عملية انتخابية اعتبروها غير منصفة.





وعمد شرطيون إلى تفريق المتظاهرين بعنف، وتعرّضوا بالضرب لعدد من المحتجين بينهم قاصر واحد على الأقل.