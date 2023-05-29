بوتين يبلغ اردوغان بأن إعادة انتخابه تفتح "آفاقا" لتعزيز العلاقات

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "بحرارة" الاثنين رجب طيب اردوغان بإعادة انتخابه رئيسا لتركيا وذلك خلال مكالمة هاتفية بينهما اعتبر خلالها ان هذا الفوز يفتح "آفاقا" لتعزيز العلاقات الثنائية.





وقال بوتين خلال المكالمة، بحسب بيان صادر عن الكرملين، إن "الدعم الذي عبر عنه الشعب التركي لرئيسه يفتح آفاقا إضافية لتطوير تعاون ثنائي عملي في مختلف المجالات".