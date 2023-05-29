السيسي يهنئ أردوغان بفوزه في الانتخابات التركية..وترفيع للعلاقات بين القاهرة وأنقرة

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالا هاتفيا بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان هنأه فيها بفوزه في الانتخابات الرئاسية التركية.



وأكدت الرئاسة المصرية أن السيسي وأردوغان قررا البدء الفوري في ترفيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وتبادل السفراء.