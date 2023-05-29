القضاء الليبي يقضي بإعدام 23 عضواً في تنظيم الدولة الإسلامية

أصدرت محكمة في ليبيا الإثنين حكماً بإعدام 23 جهادياً دينوا بالقتال في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية، حسبما أفاد مكتب النائب العام.





واضاف المكتب في بيان ان 14 آخرين حكموا بالسجن مدى الحياة.





وكان مصدر قضائي قال في وقت سابق ان حكم الاعدام صدر بحق 35 متهما، فيما حكم 13 اخرون بالسجن مدى الحياة.