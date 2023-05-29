مادورو يعلن لدى لقائه لولا فتح "حقبة جديدة" في العلاقات بين فنزويلا والبرازيل

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الإثنين لدى لقائه نظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، فتح "حقبة جديدة" في العلاقات بين البلدين، وذلك خلال أول زيارة يجريها إلى برازيليا منذ العام 2015.





والرئيس الفنزويلي الاشتراكي عائد بزخم إلى البرازيل بعدما قاطعه الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو (2019-2022).





وقال مادورو الذي وصل مساء الأحد إلى برازيليا وسيشارك الثلاثاء في قمة لقادة دول أميركا اللاتينية "إنها بداية حقبة جديدة في العلاقات بين بلدينا وبين شعبينا".