الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
جبل لبنان
22
o
متن
24
o
كسروان
24
o
الشمال
24
o
الجنوب
23
o
البقاع
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
جبل لبنان
22
o
متن
24
o
كسروان
24
o
الشمال
24
o
الجنوب
23
o
البقاع
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
قتيل وعدد من الجرحى في كييف في هجوم ليلي بمسيّرات روسية
أخبار دولية
2023-05-30 | 01:50
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
قتيل وعدد من الجرحى في كييف في هجوم ليلي بمسيّرات روسية
هجوم ليلي بمسيّرات روسية.. وقتلى
قُتل شخص واحد على الأقلّ وأصيب آخرون بجروح ليل الإثنين-الثلاثاء في كييف في هجوم روسي جديد استهدف بعدد كبير من المسيّرات العاصمة الأوكرانية، بحسب ما أعلن رئيس بلدية المدينة فيتالي كليتشكو.
وقال كليتشكو في منشور على تطبيق تلغرام إنّ حطاماً سقط على مبنى مؤلف من طوابق عدّة في حيّ هولوسييفسكي في جنوب العاصمة ممّا أسفر عن "مقتل شخص، ونقل امرأة مسنّة إلى المستشفى، وعلاج مصابَين آخرَين في عين المكان".
وكان كليتشكو قال في منشور سابق على تلغرام إنّ القوات الروسية شنّت على كييف "هجوماً ضخماً" بمسيّرات، ما أسفر عن إصابة شابة تبلغ من العمر 27 عاماً بجروح استدعت نقلها إلى المستشفى.
من جهتها، قالت الإدارة العسكرية والمدينة للعاصمة
إنّ 20 شخصاً تمّ إجلاؤهم من المبنى المتضرّر بسبب سقوط الحطام عليه.
وأضافت في منشور على تطبيق تلغرام أنّ "الطابقين العلويين من المبنى دمّرا وربّما هناك أشخاص تحت الأنقاض".
وبحسب الإدارة فإنّ هذا الهجوم الليلي تمّ بواسطة طائرات مسيّرة، مشيرة إلى أنّ سقوط مزيد من الحطام على أنحاء أخرى من العاصمة تسبّب باندلاع حريق في منزل بحيّ دارنيتسكي في جنوب كييف، واحتراق ثلاث سيارات في حي بيشيرسكي بوسط العاصمة.
وقال رئيس البلدية مخاطباً سكّان العاصمة "هجوم ضخم. احتموا!".
وطوال الليل دوّت صفارات الإنذار في كييف، وكذلك في تشيركاسي وكيروفوهراد وميكولايف وخيرسون، لتحذير السكّان من غارات جوية تستهدف هذه المدن.
ويأتي هذا الهجوم على كييف غداة هجوم ليلي مماثل استهدف العاصمة الأوكرانية.
كما يأتي الهجوم بعد ساعات من قصف صاروخي روسي استهدف المدينة في وضح النهار، على غير عادة، وأثار حالة من الذعر في صفوف السكّان الذين هرعوا إلى الملاجئ ومحطات المترو للاحتماء منه.
أخبار دولية
قتيل
الجرحى
كييف
مسيّرات روسية
التالي
الجيش اللبناني: عملية نوعية على الحدود اللبنانية السورية حرّرت المخطوف السعودي
الحكومة الفرنسية تقرّ خطة لضبط المستفيدين زوراً من التقديمات الاجتماعية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2023-03-08
في الجناح... قتيل وعدد من الجرحى جراء إشكال تطور إلى إطلاق نار
أمن وقضاء
2023-03-08
في الجناح... قتيل وعدد من الجرحى جراء إشكال تطور إلى إطلاق نار
0
أخبار دولية
04:58
انفجارات تهز كييف...
أخبار دولية
04:58
انفجارات تهز كييف...
0
آخر الأخبار
04:27
أ.ف.ب: سماع انفجارات عدة في كييف وانطلاق صفارات إنذار أنظمة الدفاع الجوي
آخر الأخبار
04:27
أ.ف.ب: سماع انفجارات عدة في كييف وانطلاق صفارات إنذار أنظمة الدفاع الجوي
0
أخبار دولية
2023-05-29
كييف تتعرض مجددا لهجوم بمسيرات وصواريخ
أخبار دولية
2023-05-29
كييف تتعرض مجددا لهجوم بمسيرات وصواريخ
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
03:05
الجيش اللبناني: عملية نوعية على الحدود اللبنانية السورية حرّرت المخطوف السعودي
أخبار لبنان
03:05
الجيش اللبناني: عملية نوعية على الحدود اللبنانية السورية حرّرت المخطوف السعودي
0
أخبار دولية
01:41
الحكومة الفرنسية تقرّ خطة لضبط المستفيدين زوراً من التقديمات الاجتماعية
أخبار دولية
01:41
الحكومة الفرنسية تقرّ خطة لضبط المستفيدين زوراً من التقديمات الاجتماعية
0
أخبار دولية
01:37
الآلاف يفرّون من حريق في شرق كندا
أخبار دولية
01:37
الآلاف يفرّون من حريق في شرق كندا
0
أخبار دولية
01:36
الشرطة المكسيكية تقتل عشرة مسلّحين في تبادل لإطلاق النار
أخبار دولية
01:36
الشرطة المكسيكية تقتل عشرة مسلّحين في تبادل لإطلاق النار
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
02:50
مديرية المخابرات في الجيش اللبناني تحرر المخطوف السعودي وتوقف الخاطفين
آخر الأخبار
02:50
مديرية المخابرات في الجيش اللبناني تحرر المخطوف السعودي وتوقف الخاطفين
0
أمن وقضاء
06:17
سرقت مبلغاً من المال من منزل مخدوميها.. هل تعرفون مكانها؟
أمن وقضاء
06:17
سرقت مبلغاً من المال من منزل مخدوميها.. هل تعرفون مكانها؟
0
آخر الأخبار
14:48
مولوي لـ العربية: الهدف من عملية اختطاف المواطن السعودي لم يكتشف بعد
آخر الأخبار
14:48
مولوي لـ العربية: الهدف من عملية اختطاف المواطن السعودي لم يكتشف بعد
0
أخبار لبنان
06:28
"لقاء سيدة الجبل" :معركة رئاسة الجمهورية هي للحفاظ على الجمهورية وليست معركة حول أسماء
أخبار لبنان
06:28
"لقاء سيدة الجبل" :معركة رئاسة الجمهورية هي للحفاظ على الجمهورية وليست معركة حول أسماء
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
"الحب غير قانوني" عند البعض ولكن…
تقارير نشرة الاخبار
13:46
"الحب غير قانوني" عند البعض ولكن…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
الإمتحانات الرسمية vs الطوابع... هل من أزمة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:44
الإمتحانات الرسمية vs الطوابع... هل من أزمة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
صراع المياه بين أفغانستان وإيران يفتح الباب أمام أزمة الموارد الطبيعية في العالم
تقارير نشرة الاخبار
13:33
صراع المياه بين أفغانستان وإيران يفتح الباب أمام أزمة الموارد الطبيعية في العالم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
دولة الخردة والأملاك المستباحة
تقارير نشرة الاخبار
13:32
دولة الخردة والأملاك المستباحة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
بوانتاج أزعور ينتظر الإعلان النيابي عن تبنيه
تقارير نشرة الاخبار
13:27
بوانتاج أزعور ينتظر الإعلان النيابي عن تبنيه
0
أخبار دولية
13:24
دولة "الجينغا"... حتى في القيادة
أخبار دولية
13:24
دولة "الجينغا"... حتى في القيادة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
منتخباتنا الوطنية في كرة السلة... عندما يتحوّل الحلم إلى حقيقة
تقارير نشرة الاخبار
13:23
منتخباتنا الوطنية في كرة السلة... عندما يتحوّل الحلم إلى حقيقة
0
أخبار دولية
13:21
فوز إردوغان يرسم خارطة علاقات تركيا مع العالم
أخبار دولية
13:21
فوز إردوغان يرسم خارطة علاقات تركيا مع العالم
0
أخبار دولية
13:11
تركيا تنتخب للمرة الثالثة على التوالي إردوغان رئيسًا... قراءة في توزع الأصوات بين المرشحين
أخبار دولية
13:11
تركيا تنتخب للمرة الثالثة على التوالي إردوغان رئيسًا... قراءة في توزع الأصوات بين المرشحين
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
07:56
وزارة الطاقة والمياه تصدر تسعيرة المولدات الخاصة في شهر أيار
اقتصاد
07:56
وزارة الطاقة والمياه تصدر تسعيرة المولدات الخاصة في شهر أيار
2
اقتصاد
02:06
ارتفاع في أسعار المحروقات...
اقتصاد
02:06
ارتفاع في أسعار المحروقات...
3
آخر الأخبار
02:50
مديرية المخابرات في الجيش اللبناني تحرر المخطوف السعودي وتوقف الخاطفين
آخر الأخبار
02:50
مديرية المخابرات في الجيش اللبناني تحرر المخطوف السعودي وتوقف الخاطفين
4
خبر عاجل
13:30
عكاظ: مواطن السعودي المختطف في لبنان يعمل لصالح الخطوط الجوية السعودية في بيروت
خبر عاجل
13:30
عكاظ: مواطن السعودي المختطف في لبنان يعمل لصالح الخطوط الجوية السعودية في بيروت
5
خبر عاجل
04:06
مصادر وزارة العدل للـLBCI: وزير العدل سيفضح في مؤتمره الصحافي يوم الثلاثاء بالاسماء والمستندات معرقلي الحفاظ على حقوق الدولة اللبنانية في قضية حاكم مصرف لبنان في اوروبا
خبر عاجل
04:06
مصادر وزارة العدل للـLBCI: وزير العدل سيفضح في مؤتمره الصحافي يوم الثلاثاء بالاسماء والمستندات معرقلي الحفاظ على حقوق الدولة اللبنانية في قضية حاكم مصرف لبنان في اوروبا
6
خبر عاجل
14:22
مولوي لـ العربية: هاتف المواطن السعودي المختطف رُصد في أكثر من منطقة ببيروت ونحيط السفير السعودي بكافة التفاصيل حول القضية
خبر عاجل
14:22
مولوي لـ العربية: هاتف المواطن السعودي المختطف رُصد في أكثر من منطقة ببيروت ونحيط السفير السعودي بكافة التفاصيل حول القضية
7
خبر عاجل
13:16
مولوي حول عملية اختطاف مواطن سعودي في بيروت: سيكون عقاب الفاعلين قاسيًا
خبر عاجل
13:16
مولوي حول عملية اختطاف مواطن سعودي في بيروت: سيكون عقاب الفاعلين قاسيًا
8
خبر عاجل
14:26
مراسل العربية: تعليمات لموظفي السفارة السعودية في بيروت بعدم الخروج للشارع
خبر عاجل
14:26
مراسل العربية: تعليمات لموظفي السفارة السعودية في بيروت بعدم الخروج للشارع
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More