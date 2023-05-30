الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
جبل لبنان
24
o
متن
24
o
كسروان
24
o
الشمال
26
o
الجنوب
23
o
البقاع
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
جبل لبنان
24
o
متن
24
o
كسروان
24
o
الشمال
26
o
الجنوب
23
o
البقاع
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
تعرض موسكو ومنطقتها لهجوم بمسيرات تسبب بأضرار "طفيفة" من دون سقوط ضحايا
أخبار دولية
2023-05-30 | 04:18
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
تعرض موسكو ومنطقتها لهجوم بمسيرات تسبب بأضرار "طفيفة" من دون سقوط ضحايا
تعرض موسكو ومنطقتها لهجوم بمسيرات.. وأضرار "طفيفة"
تعرضت العاصمة الروسية ومنطقتها فجر الثلاثاء لهجوم قل ما يحصل، بمسيرات تسبب بأضرار "طفيفة" في أبنية من دون أن يسفر عن سقوط ضحايا على ما قال رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين.
وكتب سوبيانين عبر تلغرام "هذا الصباح فجرا تسبب هجوم بمسيرات بأضرار طفيفة في أبنية عدة. وقد انتشرت كل أجهزة الطوارئ في المدينة في المكان ولم تسجل إصابات خطرة حتى الآن".
من جهته قال حاكم منطقة موسكو اندريه فوروبيوف إن عدة مسّيرات أسقطت بالقرب من العاصمة.
وكتب: "هذا الصباح سمع سكان بعض مناطق ضواحي موسكو دوي انفجارات، كان هذا نظامنا للدفاع الجوي".
وأوضح "تم إسقاط عدة مسيّرات عند اقترابها من موسكو" داعيا السكان الى "الحفاظ على هدوئهم" وأكد ان "كل أجهزة الإنقاذ تقوم بعملها".
استهدفت موسكو ومنطقتها الواقعتان على بعد أكثر من ألف كيلومتر عن اوكرانيا، حتى الآن بهجمات مسيرات قليلة جدا منذ بدء النزاع في حين كثرت الهجمات كهذه في مناطق روسية أخرى.
وأظهرت لقطات نشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي آثار دخان في الجو. وظهرت في أخرى نافذة محطمة في أحد المباني.
وأضاف سوبيانين أن السلطات قامت بإجلاء سكان مبنيين سكنيين في موسكو تضررا بسبب المسيّرات.
وقال: "سيتمكنون من العودة الى شققهم ما أن تنهي الأجهزة الخاصة عملها".
وأتى الهجوم، بعد هجوم آخر بمسيرات روسية طال العاصمة الأوكرانية كييف خلال الليل وأسفر عن سقوط قتيل على الأقل على ما قال رئيس بلدية المدينة فيتالي كليتشكو.
والاثنين أثارت ضربات روسية في وضح النهار الذعر في العاصمة الأوكرانية التي تعرضت لهجمات عدة منذ مطلع أيار.
في بداية أيار اسقطت مسيرتان فوق الكرملين مركز السلطة في موسكو في هجوم نسب إلى كييف.
أخبار دولية
موسكو
ججوم
أضرار
التالي
روسيا تتهم كييف بشن "هجوم إرهابي" بعد ضربة المسيّرات على موسكو
الجيش اللبناني: عملية نوعية على الحدود اللبنانية السورية حرّرت المخطوف السعودي
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
04:21
روسيا تتهم كييف بشن "هجوم إرهابي" بعد ضربة المسيّرات على موسكو
أخبار دولية
04:21
روسيا تتهم كييف بشن "هجوم إرهابي" بعد ضربة المسيّرات على موسكو
0
أخبار دولية
2023-05-28
كييف تؤكد إسقاط 58 من 59 مسيّرة أطلقتها موسكو
أخبار دولية
2023-05-28
كييف تؤكد إسقاط 58 من 59 مسيّرة أطلقتها موسكو
0
أخبار دولية
2023-05-27
مئات الموظفين الألمان مجبرون على مغادرة روسيا بموجب قرار لموسكو
أخبار دولية
2023-05-27
مئات الموظفين الألمان مجبرون على مغادرة روسيا بموجب قرار لموسكو
0
أخبار دولية
2023-05-26
برلين تطلب من بكين الضغط على موسكو لسحب قواتها من أوكرانيا
أخبار دولية
2023-05-26
برلين تطلب من بكين الضغط على موسكو لسحب قواتها من أوكرانيا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:40
الإتحاد الأوروبي يدعو الصرب والكوسوفيين إلى وفق فوري للتصعيد
أخبار دولية
07:40
الإتحاد الأوروبي يدعو الصرب والكوسوفيين إلى وفق فوري للتصعيد
0
أخبار دولية
06:33
روسيا تدعو الغرب إلى وقف "دعايته" حول المواجهات في كوسوفو
أخبار دولية
06:33
روسيا تدعو الغرب إلى وقف "دعايته" حول المواجهات في كوسوفو
0
أخبار دولية
04:21
روسيا تتهم كييف بشن "هجوم إرهابي" بعد ضربة المسيّرات على موسكو
أخبار دولية
04:21
روسيا تتهم كييف بشن "هجوم إرهابي" بعد ضربة المسيّرات على موسكو
0
أخبار لبنان
03:05
الجيش اللبناني: عملية نوعية على الحدود اللبنانية السورية حرّرت المخطوف السعودي
أخبار لبنان
03:05
الجيش اللبناني: عملية نوعية على الحدود اللبنانية السورية حرّرت المخطوف السعودي
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
06:08
أنجي خوري تدّعي حملها من أدهم نابلسي.. فهل تنتحر؟
فنّ
06:08
أنجي خوري تدّعي حملها من أدهم نابلسي.. فهل تنتحر؟
0
اقتصاد
2023-02-20
ارتفاع ملحوظ في أسعار المحروقات...
اقتصاد
2023-02-20
ارتفاع ملحوظ في أسعار المحروقات...
0
مقدمة نشرة الاخبار
2022-12-18
مقدمة النشرة المسائية 18-12-2022
مقدمة نشرة الاخبار
2022-12-18
مقدمة النشرة المسائية 18-12-2022
0
خبر عاجل
13:30
عكاظ: مواطن السعودي المختطف في لبنان يعمل لصالح الخطوط الجوية السعودية في بيروت
خبر عاجل
13:30
عكاظ: مواطن السعودي المختطف في لبنان يعمل لصالح الخطوط الجوية السعودية في بيروت
بالفيديو
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
02:50
التفاصيل الكاملة لعملية تحرير المخطوف السعودي..
آخر الأخبار
02:50
التفاصيل الكاملة لعملية تحرير المخطوف السعودي..
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
"الحب غير قانوني" عند البعض ولكن…
تقارير نشرة الاخبار
13:46
"الحب غير قانوني" عند البعض ولكن…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
الإمتحانات الرسمية vs الطوابع... هل من أزمة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:44
الإمتحانات الرسمية vs الطوابع... هل من أزمة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
صراع المياه بين أفغانستان وإيران يفتح الباب أمام أزمة الموارد الطبيعية في العالم
تقارير نشرة الاخبار
13:33
صراع المياه بين أفغانستان وإيران يفتح الباب أمام أزمة الموارد الطبيعية في العالم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
دولة الخردة والأملاك المستباحة
تقارير نشرة الاخبار
13:32
دولة الخردة والأملاك المستباحة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
بوانتاج أزعور ينتظر الإعلان النيابي عن تبنيه
تقارير نشرة الاخبار
13:27
بوانتاج أزعور ينتظر الإعلان النيابي عن تبنيه
0
أخبار دولية
13:24
دولة "الجينغا"... حتى في القيادة
أخبار دولية
13:24
دولة "الجينغا"... حتى في القيادة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
منتخباتنا الوطنية في كرة السلة... عندما يتحوّل الحلم إلى حقيقة
تقارير نشرة الاخبار
13:23
منتخباتنا الوطنية في كرة السلة... عندما يتحوّل الحلم إلى حقيقة
0
أخبار دولية
13:21
فوز إردوغان يرسم خارطة علاقات تركيا مع العالم
أخبار دولية
13:21
فوز إردوغان يرسم خارطة علاقات تركيا مع العالم
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
07:56
وزارة الطاقة والمياه تصدر تسعيرة المولدات الخاصة في شهر أيار
اقتصاد
07:56
وزارة الطاقة والمياه تصدر تسعيرة المولدات الخاصة في شهر أيار
2
آخر الأخبار
02:50
التفاصيل الكاملة لعملية تحرير المخطوف السعودي..
آخر الأخبار
02:50
التفاصيل الكاملة لعملية تحرير المخطوف السعودي..
3
اقتصاد
02:06
ارتفاع في أسعار المحروقات...
اقتصاد
02:06
ارتفاع في أسعار المحروقات...
4
أخبار لبنان
03:05
الجيش اللبناني: عملية نوعية على الحدود اللبنانية السورية حرّرت المخطوف السعودي
أخبار لبنان
03:05
الجيش اللبناني: عملية نوعية على الحدود اللبنانية السورية حرّرت المخطوف السعودي
5
خبر عاجل
13:30
عكاظ: مواطن السعودي المختطف في لبنان يعمل لصالح الخطوط الجوية السعودية في بيروت
خبر عاجل
13:30
عكاظ: مواطن السعودي المختطف في لبنان يعمل لصالح الخطوط الجوية السعودية في بيروت
6
خبر عاجل
06:43
معلوماتLBCI:الرأس المدبّر لعملية خطف المواطن السعودي هو موسى ع. ج. لم يتم توقيفه لوجوده بالجانب السوري أما المتورط بالعملية ح.ج. الذي أطلق النار على مركز للجيش ردّاً على ما حصل ومداهمات للجيش بالبقاع
خبر عاجل
06:43
معلوماتLBCI:الرأس المدبّر لعملية خطف المواطن السعودي هو موسى ع. ج. لم يتم توقيفه لوجوده بالجانب السوري أما المتورط بالعملية ح.ج. الذي أطلق النار على مركز للجيش ردّاً على ما حصل ومداهمات للجيش بالبقاع
7
خبر عاجل
14:22
مولوي لـ العربية: هاتف المواطن السعودي المختطف رُصد في أكثر من منطقة ببيروت ونحيط السفير السعودي بكافة التفاصيل حول القضية
خبر عاجل
14:22
مولوي لـ العربية: هاتف المواطن السعودي المختطف رُصد في أكثر من منطقة ببيروت ونحيط السفير السعودي بكافة التفاصيل حول القضية
8
صحف اليوم
23:56
مصادر لـ "الاخبار" عن رواتب القطاع العام: "سيكون من حظهم أن تستمر صيرفة بالعمل حتى أيار"
صحف اليوم
23:56
مصادر لـ "الاخبار" عن رواتب القطاع العام: "سيكون من حظهم أن تستمر صيرفة بالعمل حتى أيار"
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More