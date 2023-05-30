روسيا تتهم كييف بشن "هجوم إرهابي" بعد ضربة المسيّرات على موسكو

روسيا تتهم كييف بشن "هجوم إرهابي"..



اتهمت روسيا الثلاثاء اوكرانيا بارتكاب عمل "إرهابي" بعد هجوم بالمسيّرات قل حدوثه استهدف موسكو ومنطقتها مؤكدة انها اعترضت الطائرات من دون طيار الثماني المستخدمة.



وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان "هذا الصباح شن نظام كييف هجوما إرهابيا بمسيّرات على مواقع في موسكو" مضيفة "شاركت ثماني مسيرات في الهجوم" وقد اسقطت جميعها على ما أكدت.