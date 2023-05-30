روسيا تدعو الغرب إلى وقف "دعايته" حول المواجهات في كوسوفو

حضّت روسيا الغرب على وقف "دعايته الكاذبة" بشأن المواجهات في كوسوفو التي أسفرت عن إصابة نحو 30 جنديا في قوة حفظ السلام ودعت إلى "إجراءات حاسمة لخفض التصعيد".وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان "ندعو الغرب إلى إنهاء دعايته الكاذبة والتوقف عن إلقاء اللوم في الأحداث في كوسوفو على الصرب المدفوعين باليأس". وأضافت "يجب اتخاذ إجراءات حاسمة لخفض التصعيد".