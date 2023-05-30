الإتحاد الأوروبي يدعو الصرب والكوسوفيين إلى وفق فوري للتصعيد

الإتحاد الأوروبي يدعو الصرب والكوسوفيين إلى وفق فوري للتصعيد

دعا وزير خارجية الإتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الثلاثاء قادة كوسوفو وصربيا إلى وقف التصعيد على الفور بعد إشتباكات غير مقبولة على الإطلاق في شمال كوسوفو.



وحذر بوريل من أن الإتحاد الأوروبي يناقش الإجراءات التي يمكن إتخاذها في حال واصل الأطراف مقاومة الخطوات المقترحة تجاه وقف التصعيد.