بوتين: الهجوم على موسكو رد على ضربة روسية على مقر الاستخبارات العسكرية الأوكرانية

أكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الهجوم غير المسبوق بمسيّرات الذي استهدف موسكو فجر الثلاثاء جاء ردا على ضربة روسية استهدفت مقر الاستخبارات العسكرية الأوكرانية.وقال بوتين في تصريحات متلفزة "لقد ذكرنا في السابق إمكانية استهداف مراكز صنع القرار. ومقر الاستخبارات العسكرية (الأوكراني) الذي تعرض للهجوم قبل يومين أو ثلاثة أيام، هو أحدها. ورداً على ذلك، اختار نظام كييف مسارا مختلفا" بمهاجمة موسكو.