حلف شمال الأطلسي يعلن نشر قوات إضافية في كوسوفو

أعلن حلف شمال الأطلسي (ناتو) أنه سينشر قوات إضافية في كوسوفو، عقب مواجهات في شمال البلاد أصيب فيها 30 جنديا من قوة حفظ السلام التي يقودها التحالف.



واشار الأدميرال ستيوارت بي مونش في بيان إلى أن نشر قوات إضافية من الناتو في كوسوفو يُعد إجراء حكيما لضمان أن قوات كوسوفو لديها القدرات التي تحتاج إليها للحفاظ على الأمن وفقا لتفويض مجلس الأمن الدولي، مشددا على أنه يجب أن يتوقف العنف.



وأثنى على قوات كفور لاتخاذها إجراءات سريعة ومنضبطة ومهنية للتدخل لوقف الاضطرابات وإنقاذ الأرواح.



وشدد على أنه يجب أن يتوقف العنف، مؤكدا أنه على جميع الأطراف التوقف عن اتخاذ إجراءات لتقويض السلام في كوسوفو.