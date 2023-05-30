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واشنطن تؤكد أنها لا تؤيد تنفيذ هجمات داخل روسيا
أخبار دولية
2023-05-30 | 11:47
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واشنطن تؤكد أنها لا تؤيد تنفيذ هجمات داخل روسيا
واشنطن تؤكد أنها لا تؤيد تنفيذ هجمات داخل روسيا
أعلنت الولايات المتحدة أنها لا تؤيد تنفيذ هجمات داخل روسيا وذلك عقب ضربات بمسيرات استهدفت مبان عالية في موسكو، لكنها قالت إن روسيا تتحمل مسؤولية الحرب مع أوكرانيا.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية "بشكل عام لا نؤيد تنفيذ هجمات داخل روسيا. نركز على تزويد أوكرانيا بالمعدات والتدريب الذي تحتاجه لاستعادة السيادة على أراضيها". وجاءت تصريحاته فيما يجري وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن زيارة للسويد.
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