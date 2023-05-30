ستولتنبرغ: انضمام السويد للناتو قبل قمة فيلنيوس في تموز "ممكن جداً"

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ أن اتّخاذ قرار بشأن انضمام السويد إلى الناتو "ممكن جدا" قبل انعقاد قمة التحالف في فيلنيوس في تموز، وذلك بعد يومين على إعادة انتخاب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.



وأفاد ستولتنبرغ الصحافيين في أوسلو عشية اجتماع لوزراء خارجية الناتو بأن لا توجد ضمانات، لكن التوصل إلى حل يسمح بصدور قرار بشأن العضوية الكاملة للسويد بحلول ذلك الموعد هو أمر ممكن جدا.

