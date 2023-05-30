الأمم المتحدة تعلن إمكانية بدء عمليات الإنقاذ لناقلة النفط العالقة قبالة اليمن

الأمم المتحدة تعلن إمكانية بدء عمليات الإنقاذ لناقلة النفط العالقة قبالة اليمن

أعلنت الأمم المتحدة الثلاثاء أنها مستعدة لبدء عمليات إنقاذ ناقلة النفط "صافر" العالقة قبالة سواحل اليمن والمحملة بأكثر من مليون برميل من الخام ما يشكل خطرًا كبيرًا على البيئة.



وأفاد منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن ديفيد غريسلي في مؤتمر صحافي عبر الفيديو من على متن مركب دعم وصل إلى الناقلة بأننا "نشعر بسعادة بالغة لوصولنا إلى الموقع حيث يمكننا بدء العمل".



وقال غريسلي إن عمليات الضخ ستبدأ في غضون عشرة أيام إلى أسبوعين.