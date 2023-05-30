مجلس الأمن الدولي يطلب تقييم بعثة الأمم المتحدة في العراق

مجلس الأمن الدولي يطلب تقييم بعثة الأمم المتحدة في العراق

مدد مجلس الأمن الدولي الثلاثاء لمدة عام مهمة بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي)، مطالبًا بتقييم "أهمية" تفويضها.



ويمدد القرار الذي تم تبنيه بالإجماع من قبل أعضاء المجلس الـ15 مهمة البعثة حتى 31 أيار 2024، مطالبًا إياها بشكل خاص بالتركيز على مساعدة الحكومة العراقية من أجل إتمام المصالحة الوطنية وتنظيم إنتخابات، وخصوصًا إنتخابات مجالس المحافظات وإنتخابات إقليمية في كردستان العراق مقرر إجراؤها في الخريف.



ويطلب المجلس من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إجراء "تقييم إستراتيجي" للبعثة بحلول 31 آذار 2024.



ويجب أن يدرس هذا التقييم خصوصًا "التهديدات الحالية للسلام والأمن في العراق، والأهمية المستمرة لمهام وأولويات البعثة"، وأن يقدم "توصيات لتحسين تفويض يونامي وهيكل وموظفي البعثة لدعم الحكومة العراقية".