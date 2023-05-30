بلينكن: حان الوقت الآن لانضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي

بلينكن: حان الوقت الآن لانضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي

أعرب وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن الثلاثاء عن أمله بأن يرحب حلف شمال الأطلسي بانضمام السويد إليه تزامنًا مع قمته المقررة في تموز، بعد أيام على إعادة إنتخاب الرئيس التركي الرافض للفكرة حتى الآن.



وقال بلينكن في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون في مدينة لوليو في شمال السويد: "حان الوقت الآن لوضع اللمسات الأخيرة على انضمام السويد".