إقتحام ونهب السفارة الليبية في الخرطوم

إقتحام ونهب السفارة الليبية في الخرطوم

دانت وزارة الخارجية الليبية الثلاثاء إقتحام سفارتها في العاصمة السودانية الخرطوم والتي تعرضت مبانيها للنهب والتخريب.



وذكر بيان الوزارة أنها تدين إقتحام مبنى السفارة الليبية بالخرطوم ونهب محتوياتها، والتي كان قد تم إجلاء موظفيها بسبب أعمال العنف.



وأعربت الوزارة الليبية عن أسفها الشديد وامتعاضها من مثل هذه الأعمال، وقالت إنها "تدعو الأطراف المتحاربة في السودان إلى نبذ العنف وإلى حماية البعثات الدبلوماسية والمقار التابعة لها، وذلك عملًا بإتفاقية فيينا التي تنص على ضرورة توفير الحماية للسفارات والبعثات الدبلوماسية.



وأشارت ليبيا في بيانها إلى حرصها الشديد على إستقرار السودان وشعبه، لكنها جددت إدانتها للإعتداءات المتكررة على مقار بعض البعثات الدبلوماسية في العاصمة السودانية.



