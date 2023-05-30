قتيل في روسيا جراء ضربة أوكرانية على مركز للنازحين

قُتل شخص وأصيب اثنان بجروح، في قصف أوكراني على مركز للنازحين في منطقة بيلغورود الحدودية، بحسب ما أعلن الحاكم فياتشيسلاف غلادكوف.



وقال غلادكوف على تلغرام: "قصفت القوات المسلحة الأوكرانية بسلاح المدفعية مركزا للنازحين يضم مدنيين مسنين وأطفالا .. قُتل حارس أمن وأصيب شخصان بجروح".

